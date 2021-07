Tragedia lungo la ferrovia a Ponte San Giovanni, travolta e uccisa dal treno una donna che si trovava lungo la ferrata

Un invetimento mortale lungo la tratta ferroviaria tra Ponte San Giovanni ed Assisi. Una donna, secondo una prima ricostruzione, è stata travolta da un treno regionale. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. La vittima si trovava lungo la ferrata forse per svolgere alcune operazioni. Non si esclude l'atto volontario.Il fatto è accaduto intorno alle 13 di oggi nell'area perugina di San Vetturino. Sul posto si trovano i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Perugia.

Le ferrovie hanno confermato l'incidente e hanno diramato un bollettino sul blocco dei treni. Treni direttamente coinvolti: sono RV 4076 Foligno (13:03) - Firenze Santa Maria Novella (15:48), RV 4730 Roma Termini (14:28) - Perugia (16:59), R 4954 Foligno (12:25) - Perugia (13:12). Quelli parzialmente cancellati sono: RV 4077 Firenze Santa Maria Novella (12:14) - Foligno (15:15): limitato a Perugia (14:25), RV 4731 Perugia (13:59) - Roma Termini (16:43): origine da Perugia Ponte San Giovanni (13:59), RV 4080 Foligno (15:03) - Firenze Santa Maria Novella (17:57): origine da Perugia (15:40), RV 4733 Perugia (16:05) - Roma Termini (18:45): origine da Perugia Ponte San Giovanni (16:05), R 4713 Terontola (12:26) - Foligno (14:00): limitato a Perugia (13:14), R 4956 Foligno (14:20) - Perugia (15:08): limitato a Perugia Ponte San Giovanni (14:57).

Treno cancellato: R 4710 Foligno (13:45) – Perugia (14:25)

(aggiornamento nel corso della giornata)