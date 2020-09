Ferro di Cavallo, tre giovani minacciati e rapinati: arrestato 22enne dalla Polizia

Tre ragazzi rapinati a Ferro di Cavallo da un giovane di colore che li ha minacciato per sottrarre loro un cellulare, un portafoglio, un orologio e un paio di occhiali da sole. L'uomo è poi fuggito in direzione di un'area verde. I rapinati hanno subito chiamato la Questura che ha allertato la pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine - già in zona per dei controlli - e poi inviato in supporto anche la Volante. Dopo alcuni minuti di ricerche le pattuglie della Questura sono riuscite ad individuare un sospettato. A quel punto è scattata la perquisizione personale: addosso al soggetto tutta la refurtiva tranne il portafoglio sottratto. Le manette sono scattate ai polsi di un cittadino italiano di 22 anni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

