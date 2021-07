Rapina in un appartamento a Ferro di Cavallo: in fuga due uomini, si erano finti dei tecnici dell'acqua

Rapina in appartamento a Ferro di Cavallo poco prima delle 12 di oggi. Dalle prime notizie raccolte da Perugiatoday.it, i carabinieri stanno ricercando due persone - due uomini - che sono entrati con una scusa in una casa del quartiere perugino. Si sarebbero finti dei tecnici dell'acqua giunti sul posto per fare delle ispezioni urgenti, a quanto ci risulta. Una volta entrati nell'appartamento hanno cercato soldi e beni di valori. Ma sono stati scoperti dal o dai proprietari. Per fuggire non avvrebbero esitato a ricorrere alla violenza accanendosi su una persona. Non si esclude la presenza di un terzo complice addetto alla guida di un'auto. I Carabinieri stanno effettuando tutti i controlli su alcune strade dopo la dritta fornita da alcuni testimoni che hanno intercettato la direzione della fuga in auto della banda.

(aggiornamento nel corso della giornata)