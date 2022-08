Ponte di Ferragosto, boom di turisti: il Questore aumenta i controlli nelle città a rischio furti e ordine pubblico

Il ponte di Ferragosto, in tutta la provincia di Perugia e in particolare nei luoghi a forte richiamo turistico, sta registrando un grande flusso di turisti, oltre ogni previsioni, da fuori Regione.

Per questi motivi, il Questore di Perugia Giuseppe Bellassai, così come definito in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, ha predisposto un’intensificazione dei servizi su tutto il territorio provinciale dove sono schierate interforze, con l’impiego di personale in divisa e in borghese, con l’obiettivo di prevenire i reati predatori, i furti e gli scippi. I controlli sono stati rafforzati soprattutto ad Assisi e Santa Maria degli Angeli che, in concomitanza delle tradizionali cerimonie religiose, saranno meta particolarmente ambita dai turisti.

Particolare attenzione sarà riservata alla prevenzione dei furti in abitazione per contrastare il rischio che i ladri. A Ferragosto sarà anche l’occasione per fare un pic-nic o una passeggiata nei parchi. "Proprio per questo le Volanti - si legge p impiegate nel controllo del territorio dedicheranno particolare attenzione al monitoraggio dei principali parchi cittadini, delle aree verdi, dei luoghi di attrazione turistica e di aggregazione giovanile sia del capoluogo che dell’hinterland, spesso meta anche di appassionati del running e ciclisti. Infine, anche i controlli organizzati dalla Polizia di Stato di Perugia nei centri storici, sia del capoluogo che della provincia, per monitorare i punti maggiormente interessati dalla “movida” del fine settimana".