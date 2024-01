Droga nascosta nei contenitori delle sorprese degli ovetti: in manette

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Perugia hanno arrestato un albanese di 28 anni trovato in possesso di 79 involucri in cellophane contenenti complessivamente 46 grammi di stupefacente che a seguito degli esami è risultata essere cocaina.

Per l'uomo, individauto nel corso di uno specifico servizio di osservazione, finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, è scattato l’arresto in flagranza per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.