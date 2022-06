"Ferma l'auto, sei ubriaco", denunciato per aver picchiato la moglie che voleva scendere dalla vettura con i figli

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Perugia hanno denunciato un 38enne, italiano, per guida in stato di ebbrezza, lesioni e percosse nei confronti della moglie.

I poliziotti sono intervenuti su segnalazione di un passante che aveva assistito all’aggressione nei confronti di una donna da parte di un uomo.

L’uomo si trovava ancora in stato di forte agitazione accanto alla vettura ferma lungo la strada. La donna invece era a pochi metri di distanza, in lacrime, con una evidente tumefazione al volto e con in braccio la figlia di pochi mesi mentre teneva per mano il figlio di undici anni.

Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che il 38enne si era scagliato sulla moglie dopo che questa gli aveva chiesto di accostare l’auto: sarebbe voluta scendere perché il marito stava guidando ubriaco e lei aveva paura vista anche la presenza dei bambini.

Dopo aver fatto un po’ di strada, l’uomo aveva deciso di fermare la marcia dell’auto e dopo averla colpita al volto, l’aveva trascinata fuori dal veicolo continuando a strattonarla. Un passante, vista la scena, aveva cercato di intervenire chiamando il numero di emergenza, frapponendosi tra i due. All’arrivo della Volante, la 33enne stava cercando di allontanarsi con i bambini.

Date le condizioni psicofisiche della donna, i poliziotti hanno richiesto l’intervento degli operatori del 118 che l’hanno trasportata in ospedale con i bambini per gli accertamenti e le cure del caso.

Il 38enne è stato denunciato per i reati di lesioni e percosse nonché per guida in stato di ebbrezza.