Mano e braccio feriti dalle lame della trebbiatrice: risarcito per l'infortunio

Controlla i lavori di trebbiatura sul terreno del suocero, quando il conducente della mietitrebbriatrice gli chiede di rimuovere una zolla dal macchinario, a motore acceso e subisce gravi lesioni alle mani e alle braccia.

In sede penale il manovratore della mietitrebbia e la società sono stati condannati per l’infortunio e al risarcimento del danno per oltre 200mila euro. In sede civile, però, hanno contestato la responsabilità piena, sostenendo che anche la vittima avrebbe concorso all’incidente, non essendosi rifiutato di pulire il macchinario.

La Corte di Cassazione ha chiuso la vertenza respingendo il ricorso presentato dal conducente e dalla società, difesi dall’avvocato Marusca Ambrogi, contro la vittima dell’incidente, assistito dagli avvocati Cristina Ciufoli e Mario Monacelli.

Per i giudici di Cassazione è “accertata la responsabilità di ..., conducente di una mietitrebbia, per aver chiesto all’attore, presente ai lavori di raccolta del grano su un terreno di proprietà del suocero, di provvedere alla pulizia del mezzo quando esso era ancora col motore acceso, così determinando un sinistro nel quale l’attore aveva riportato importanti lesioni alle mani e alle braccia”.

Alla vittima è stato assegnato un risarcimento di 229.365,62 euro. Nel giudizio civile si chiedeva di dichiarare il concorso di colpa del ... nel determinismo dell’evento e l’incidenza del caso fortuito, con una conseguente riduzione degli importi risarcitori”. Richiesta che non ha trovato accoglimento nei giudici in quanto “la presenza di motore acceso al momento del sinistro” avrebbe “interrotto il nesso causale rispetto alla condotta” della vittima, “la cui azione di rimozione della zolla di terra dalla mietitrebbia era stata mera conseguenza della impropria richiesta” del manovratore.

Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese.