Nomine & Poltrone, presidenza internazionale a Lorenzo Onofri: "Un riconoscimento che parte dell'Umbria"

Nomina internazionale per l'umbo Lorenzo Onofri che nell’Assemblea della Federazione Europea dell’industria del Parquet (FEP) (11 giugno 2021), all’unanimità, è stato nominato alla Presidenza come successore di Lars Gunnar Andersen. Onofri, 50 anni, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Pavia, che dal 2008 al 2014 è stato Consigliere Incaricato del Gruppo Pavimenti in Legno di Edilegno/FederlegnoArredo, nel 2018 è entrato a far parte dei Cda di FederlegnoArredo e di FEP.

FEP è la Federazione Europea dell’Industria del Parquet, con sede a Bruxelles, che riunisce 52 produttori europei di parquet, 23 importanti fornitori dell’industria e 8 associazioni nazionali e rappresenta i loro interessi a tutti i livelli pertinenti.

“Questa nomina è un onore – ha affermato Lorenzo Onofri - ma anche una grande responsabilità, non vedo l’ora di iniziare a lavorare nella mia nuova posizione alla FEP, con il supporto di tutti e con il lavoro svolto da Andersen come esempio“.

Le felicitazioni sono arrivate anche da Matteo Ragnacci Presidente di Legacoop Produzione e Servizi Umbria:“Siamo orgogliosi che il Presidente di una nostra cooperativa di workers buyout abbia ricevuto una carica così importante e prestigiosa. Un riconoscimento internazionale che parte dall'Umbria e dall' impegno di Legacoop e dei soci della cooperativa Stile. In questi anni abbiamo accompagnato e sostenuto tanti lavoratori che si sono costituiti in cooperativa per salvare la propria impresa, mettendo a disposizione competenze, consulenze specialistiche e supporto finanziario e societario. Questa nomina ci fa capire di essere andati nella direzione giusta e Lorenzo saprà essere all'altezza di questa nuova sfida”.