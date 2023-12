Fedez contro Ermes Maiolica, il rapper chiede 100mila euro di risarcimento

Udienza a Milano nel processo che vede coinvolti Ermes Maiolica e Fedez nell’ambito della fake news sulla droga dell’ex ‘re delle bufale’. Il rapper si è costituito parte civile, chiedendo 100mila euro di risarcimento. Una vicenda iniziata nell’aprile del 2017, quando Maiolica pubblicò una fake news dove riportava che “Fedez e J-Ax arrestati con 28 grammi di cocaina in macchina”. Dopo la denuncia, arriva però l’assoluzione e le scuse pubbliche da parte di Maiolica, ma il ricorso presentato da Fedez viene accolto. Così ieri l’udienza e la richiesta da parte del rapper di 100mila euro di risarcimento.

“L'unica news dell'udienza - scrive Maiolica sui social - è che Fedez si è costituito parte civile e mi ha chiesto 100mila euro. Essendo disoccupato non li ho e quindi punterà a prendermi casa lasciando per strada me, la mia compagna e i tre micini. Considerando che i Ferragnez con 50mila euro ci si comprano appena un paio di scarpe, stanno letteralmente lasciando per strada una famiglia per due spicci. Questo è il mondo che abbiamo creato”.

“Per fortuna - continua Maiolica - non sono solo e già si stanno attivando varie organizzazioni di beneficenza e istituzioni per aiutarci. Per ora ringraziamo tutte le persone che ci hanno aiutato”.