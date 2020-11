Coronavirus, 3.650 test in otto giorni: partenza a razzo per la campagna di Regione e Federfarma

Sono 3.650 i test refertati in otto giorni, 113 dei quali hanno segnalato indici di positività. Una partenza 'a razzo' dunque per lo screening di Regione Umbria e Federfarma Umbria, che riguarda la ricerca degli anticorpi anti Sars-Cov-2 tramite test sierologici rapidi gratuiti effettuati nelle oltre cento farmacie umbre aderenti alla campagna, dedicata a studenti (0-19 anni) e familiari (genitori, fratelli-sorelle, ulteriori familiari conviventi nonché assistiti che frequentano corsi universitari) con i risultati inviati ai cittadini ma anche al medico curante e ai servizi di sanità pubblica dedicati. Test che non hanno valore diagnostico (e non sostituiscono quindi i test molecolari atti alla individuazione del contagio tramite tampone) ma permettono di individuare gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus, risultando così utili a valutare il grado di esposizione della popolazione al Covid-19.

“Uno screening molto importante in questo difficile momento, per cercare di andare incontro ai cittadini e contribuire alla gestione della pandemia da parte di tutto il sistema sanitario regionale - dichiarano i presidenti Augusto Luciani (Federfarma Umbria), Silvia Pagliacci (Federfarma Perugia ) e Maurizio Bettelli (Federfarma Terni) -. Ci preme sottolineare tra l'altro che i test in farmacia, effettuati con una procedura molto veloce, si svolgono nella totale sicurezza per cittadini e farmacisti, e che questi ultimi hanno aderito al progetto su base volontaria e sono stati debitamente formati prima del via dello screening tramite un'accurata procedura. In un periodo nel quale tutti dobbiamo remare dalla stessa parte, evitando personalismi, rivendicazioni fuori luogo e sterili polemiche, dispiace aver constatato incomprensibili prese di posizione proprio in merito alla sicurezza della campagna che vuole contribuire al contrasto della pandemia. Già nel corso della prima ondata in pieno lockdown, grazie al loro spirito di sacrificio, i farmacisti hanno garantito il servizio spesso in condizioni molto difficili, dando prova di straordinaria professionalità. E continuano a farlo anche adesso”.

Per poter effettuare il test, che si svolge previo appuntamento da prendere con la farmacia, è necessaria la prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. L'elenco delle farmacie aderenti allo screening è consultabile all'indirizzo web www.umbria.federfarma.it.