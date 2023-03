Chiede il permesso di soggiorno, ma per lavoro trasporta immigrati irregolari fuori dall'Italia

Chiede il rinnovo del permesso di soggiorno, ma salta fuori una condanna per aver trasportato con un furgone degli immigrati clandestini dall’Italia all’estero.

L’uomo ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria contro il decreto emesso dal questore di Terni “con il quale veniva disposto il rifiuto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo” in quanto risulta a carico dell’uomo “una condanna emessa dal Tribunale di Aosta alla pena della reclusione di anni 1 ed una multa di 20.000 euro con confisca dell’auto in uso, per il grave delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati”.

Il collegio giudicante ha ritenuto il ricorso infondato in quanto il reato per il quale è stato condannato “costituisce elemento automaticamente ostativo alla permanenza del cittadino straniero sul territorio nazionale, sussistendo al contrario un obbligo di valutazione discrezionale della pericolosità del soggetto”.

Per i giudici “la condanna emessa a carico del ricorrente non gli consente di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ed impone all’amministrazione una condotta vincolata, avendo il legislatore stabilito ‘a monte’ l’incompatibilità di una condanna emessa per tale tipo di reato con il soggiorno nel territorio nazionale”.

Nessun rilievo “può attribuirsi al prospettato radicamento e inserimento socio-economico dell’istante, che come da visura Inps agli atti di causa ha prestato attività lavorativa soltanto per brevissimi periodi, avendo lavorato per soli mesi 6 ed in precedenza ... per soli mesi 3 in qualità di apprendista, condizione questa che non ha permesso allo stesso di accumulare redditi congrui al suo sostentamento”.

Ricorso respinto e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.