Scambi di favori tra aziende con fatture per prestazioni inesistenti: due imprenditori a processo

Scambi di favori tra aziende con fatture per prestazioni mai effettuate. Due imprenditori, difesi dagli avvocati Giorgia Ricci e Valter Angeli, sono finiti davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per una serie di fatture false, emesse per frodare il fisco.

Secondo l’accusa i due, “al fine di consentire alla società … l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto” per gli anni 2014 e 2015, avrebbero emesso fatture “relative a operazioni oggettivamente inesistenti” per un importo di 30.500 euro per il 2014 e 38.600 per l’anno successivo.

Nel corso dell’udienza odierna, la prima dopo il rinvio a giudizio, sono state avanzate le richieste istruttorie e depositate le liste di testimoni e di accertamenti tecnici da effettuare.