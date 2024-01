"Mi devi ancora i soldi per il lavoro", ma sulla ricevuta c'è scritto "a saldo" e perde la causa

Chiede il saldo dei lavori di edilizia, ma il committente dice di aver già pagato tutto e finiscono davanti al giudice civile.

Il titolare di una ditta edile si è rivolto al giudice lamentando il mancato pagamento del committente per i lavori di rifacimento di una scala in una villa. Secondo l’imprenditore il committente aveva pagato “un semplice acconto e non l’intero prezzo” dei lavori. Il chiamato in causa, logicamente, sosteneva che “l’importo totale costituiva il saldo per il lavori effettuati e ciò risultava dalla fattura la quale indicava la dicitura ‘a saldo’”.

In tribunale e in appello i giudici hanno ritenuto “che la fattura avesse contenuto confessorio e che non vi fossero prove in senso contrario dell’erroneità della dicitura” e, pertanto, rigettavano l’appello, respingendo le richieste di pagamento.

Secondo i giudici “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore e tale principio si riferisce solo ai fatti, ai rapporti ed alle prestazioni che positivamente risultano dalle scritture” e con “riferimento alla fattura commerciale si ritiene che questa abbia natura di atto giuridico unilaterale che attesti l’avvenuta transazione e, qualora accettata, sia idonea alla prova positiva del rapporto specifico tra le parti e della prestazione da cui essa trae origine”.