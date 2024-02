Farmacista no vax e sospeso dall'Ordine trovato dietro al bancone: multato e processato

Un farmacista della provincia di Perugia è finito sotto processo dopo essere stato trovato dai Carabinieri del Nas al lavoro senza aver aderito alla vaccinazione Covid.

Il professionista, secondo l’accusa, era inadempiente all’obbligo vaccinale, ma avrebbe violato la sospensione già decisa dall’Ordine dei farmacisti. Così quando i Nas sono entrati nei locali, sul finire del 2021, e hanno trovato il farmacista dietro il bancone, hanno chiesto il green pass, scoprendo che non era vaccinato e dagli accertamenti è risultato sospeso. Da qui la sanzione per non essersi sottoposto al vaccino e la denuncia per l’esercizio abusivo della professione per aver proseguito lo svolgimento delle proprie attività nonostante fossero oggetto di provvedimenti di sospensione emessi da autorità sanitarie e relativi Ordini.

Adesso che tutta la normativa emergenziale ha cessato la sua efficacia e con la giustizia nei vari tribunali che sta smontando le sospensioni e le sanzioni, bisognerà attendere la decisione del giudice penale sulla effettiva sussistenza dell’esercizio abusivo della professione, nel caso in cui la sospensione dell’Ordine non sia ritenuta valida.