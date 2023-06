Famiglie a Perugia, parte il progetto "Benvenuti Genitori": eventi per i bimbi, sostegno medico e psicologico

Entra nel vivo “Benvenuti genitori”, il progetto del Comune di Perugia in collaborazione con Usl Umbria 1, Università degli studi di Perugia-Dipartimento di filosofia e Centro per la salute del bambino. Il progetto è rivolto a tutti i genitori per ricevere informazioni su tutto quello che è bene sapere e si può fare per lo sviluppo del bambino e della bambina nei primi mille giorni, sulle buone pratiche che possono favorirlo e soprattutto per conoscere i nuovi servizi previsti.

Sono previsti: attività condivise con bambini, bambine e genitori; colloqui di sostegno e consulenza psicologica per genitori, colloqui di supporto sociale in caso di difficoltà familiari, economiche o lavorative.

Ecco dove:

1)attività condivise con bambini, bambine e genitori: -al Centro per i bambini/e e famiglie “Albero di Tutti” Via Elvira 46, Castel Del Piano, Perugia, tel. 0757749416 il lunedì: 15.30 - 17.30 (fino a fine luglio). Primo appuntamento il 3 luglio con Nati per la musica Umbria. -a Biblionet via Pietro Cestellini (presso Centro Civico Euliste) a Ponte San Giovanni, Perugia tel. 0755772938 il giovedì: 9.30 - 11.30 (fino a fine luglio); -alla Biblioteca Sandro Penna viale San Sisto Perugia - tel. 0755772941 il martedì: 9.30 - 11.30 (fino a fine luglio) - alla Biblioteca degli Arconi Via della Rupe (ingresso scale mobili Stazione Pincetto Minimetrò) Perugia tel. 0755772732 - 2731 - 8 luglio e 5 agosto: 10.00 - 12.00.

2) colloqui di sostegno e consulenza psicologica per genitori: presso il Consultorio di San Marco Strada Perugia San Marco 81, Loc. “Le Fornaci” - tel. 07545614.:

3) colloqui di supporto sociale in caso di difficoltà familiari, economiche o lavorative: -presso l’Ufficio della Cittadinanza “Tevere” piazza Alvaro Chiabolotti 6, Ponte San Giovanni (centro civico Euliste), Perugia - Tel. 0755772997; -presso gli uffici del Comune di Perugia Piazza Cecilia Coppoli n. 3 Nuova Monteluce

(zona ex Ospedale) piano 1 - Tel. 0755771 Per informazioni e prenotazioni, scrivere a: info@benvenutigenitori.it

Inviare una mail con nome, cognome, numero di telefono e tipologia di richiesta (colloquio psicologico, colloquio di supporto sociale, attività bambini-genitori). Per scoprire dove i servizi saranno attivi a settembre e per aggiornamenti sul progetto consultare il sito www.perugiaeducare.it