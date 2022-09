Trasforma il numero di targa con il nastro adesivo, il giudice: "Falso grossolano, assolto"

Un falso così spudorato che nessuno sarebbe caduto in errore. La modifica di un numero della targa con il nastro adesivo per circolare liberamente per strada era stata scoperta al primo controllo ed era costata un processo per l’automobilista.

L’uomo, un egiziano di 68 anni difeso dagli avvocati Giuseppe De Lio e Simona Boldrini, era finito sotto processo con l’accusa di falsità materiale commessa dal privato, ma al termine del processo il giudice Annarita Cataldo lo ha assolto accogliendo la tesi difensiva sul falso grossolano.

Secondo la Procura di Perugia l’uomo avrebbe “contraffatto o comunque alterato la certificazione o autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio della Motorizzazione riguardante la targa anteriore e posteriore” dell’auto che guidava. E per questo l’accusa aveva chiesto una condanna a 4 mesi di reclusione.

L’imputato avrebbe trasformato il numero “6” nel numero “8” utilizzando “del nastro adesivo di colore nero, ottenendo così la nuova sequenza alfanumerica … facendo così apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità”, in modo da porte circolare liberamente senza adempiere i vari obblighi come copertura assicurativa o revisione del mezzo.

L’uomo era stato fermato per un controllo a Magione il 13 agosto del 2019 e dal controllo in banca dati era emerso che la targa non corrispondeva al mezzo descritto nel libretto di circolazione.

Il giudice del Tribunale penale di Perugia ha, di fatto, riconosciuto che il falso era talmente palese da non riuscire a trarre in inganno nessuno. Da qui l’assoluzione.