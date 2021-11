Test medici, consigli per l'alimentazione e vendita di integratori: sotto processo falso nutrizionista

“Buonasera, mi presento, sono un consulente nutrizionista e faccio test impedenziometrici gratuitamente per poi dare, sempre gratuitamente consigli su alimentazione e nutrizione. Metto a disposizione di tutti la mia competenza professionale per poi far sì che un atleta sia il più performante possibile”.

Secondo la Procura di Perugia, però, chi aveva messo questo annuncio, ricevendo clienti, non lo faceva gratuitamente e, soprattutto, non era un nutrizionista specializzati in impedenziometria (una metodica diagnostica che permette di valutare la composizione corporea tra massa grassa e magra, con analisi del metabolismo basale e della ritenzione idrica). Da qui l’accusa di esercizio abusivo di una professione per l’imputato, difeso dall’avvocato Giacomo Manduca.

Per l’accusa avrebbe “abusivamente esercitato la professione sanitaria di nutrizionista, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”, facendosi pubblicità sui social “offrendo gratuitamente ai molteplici soggetti indeterminati raggiungibili nella rete Facebook, l’effettuazione di test impedenziometrici”, salvo poi offrire diete e integratori alimentari a pagamento di una nota marca.

Sui social avrebbe invitato i futuri clienti a contattarlo “in qualsiasi momento” per una consulenza telefonica per valutare “il benessere fisico della persona” e parlare di “massa grassa, massa muscolare, idratazione, metabolismo basale, età metabolica, grasso viscerale” al fine di effettuare una terapia alimentare specifica. Quella sarebbe stata a pagamento, con l’indicazione di acquistare determinati prodotti da lui venduti come agente indipendente della nota marca di prodotti per l’alimentazione (che nulla ha a che fare con l’imputato).