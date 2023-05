Falsi lavori per il permesso di soggiorno, il Tar boccia il ricorso: "Un peso per lo stato sociale"

Il soggetto costituisce “un ingiustificato onere per lo stato sociale”. Per questo il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso di uno straniero che contestava il mancato rilascio del permesso di soggiorno.

L’uomo, difeso dall'avvocato Alessio Trotta, ha presentato ricorso contro il Ministero dell'Interno e la Questura di Perugia, chiedendo l’annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorrente aveva presentato istanza di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in rinnovo del precedente permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La Questura aveva respinto la richiesta “in ragione della falsità del rapporto di lavoro dichiarato per ..., con la conseguenza che il ricorrente, non svolgendo più alcuna attività lavorativa dal ..., aveva superato il periodo di attesa occupazione di 12 mesi”.

Per i giudici amministrativi “risulta acclarata l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo in totale carenza dei presupposti di legge. Inoltre, pur se da anni presente in Italia, il ricorrente non ha mai disposto di reali mezzi di sussistenza ..., costituendo un ingiustificato onere per lo stato sociale”, dimostrando di non essere “meritevole di mantenere il soggiorno nel nostro Paese, essendo ricorso al falso per trarre in inganno l’autorità amministrativa e ottenere benefici cui non avrebbe avuto (e non ha) diritto di accedere”.

Il ricorso, per quanto esposto, deve essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio.