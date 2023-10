Falsi incidenti nel Reatino: cinque umbri denunciati per truffa

Ci sono anche cinque umbri fra i 30 denunciati dai Carabinieri della Stazione di Cantalice (Rieti) per il reato di truffa ai danni di compagnie assicurative, abuso d'ufficio, falsità materiale, fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.

Le indagini sono state avviate circa due anni fa in seguito ad un sinistro stradale subito parso "sospetto" ai militari operanti, in relazione ad una possibile falsa ricostruzione dello stesso, creata ad hoc per ottenere un risarcimento da parte delle compagnie assicurative.

Durante l'attività di indagine, riferisce l'Arma, "sono stati raccolti vari elementi di prova in ordine ad alcune violazioni di legge, poi rimessi alla valutazione dell'Autorità Giudiziaria, in relazione alla denuncia di incidenti stradali, in realtà mai verificatisi, allo scopo di percepire indebitamente l'indennizzo delle rispettive compagnie assicurative".

Secondo gli investigatori la truffa alle assicurazioni avrebbe contato sulla complicità di carrozzieri, titolari di agenzie di incidentistica stradale, medici e fisioterapisti. Un sistema ben congegnato che avrebbe portato alla frode ai danni delle compagnie per oltre 80mila euro.

Nel corso delle indagini sono emerse diverse incongruenze e contraddittorietà, con alcuni soggetti che avrebbero denunciato di essere rimasti coinvolti in incidenti stradali avvenuti a Rieti quando non erano neanche in città.