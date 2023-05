False assunzioni per il permesso di soggiorno o per il ricongiungimento familiare: imprenditori sotto processo

Falsi documenti di assunzione per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e per far arrivare altri parenti dalla Cina. La Procura di Perugia contesta a due imprenditori cinesi una lunga serie di violazioni delle norme sull’immigrazione, in materia di sicurezza sul lavoro e di falsi documentali.

Secondo l’accusa gli imputati, uno è difeso dall’avvocato Andrea Galmacci, “in concorso tra loro, quale fittizio datore di lavoro, quale responsabile ed effettivo gestore della ditta, quale fittizia lavoratrice, al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, in favore di quest’ultima, formavano documentazione contraffatta, che la … allegava all’istanza telematica diretta al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno”.

Tramite comunicazione di assunzione obbligatoria gli imputati avrebbero dichiarato “falsamente l’esistenza di un rapporto di lavoro individuale, consentendo alla stessa di allegare alla predetta istanza telematica, la denuncia del fittizio rapporto di lavoro e il prospetto paga, anche questo contraffatto”, così inducendo in errore i funzionari della Questura di Perugia che rilasciavano il permesso di soggiorno.

I due sono anche accusati di avere “al fine di ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del padre e della madre, formato documentazione contraffatta poi presentata alla Prefettura di Perugia, con la quale attestavano l’esistenza di rapporti di lavoro, con falsi prospetti paga”.

Agli imputati veniva contestato anche l’omessa nomina del medico per le visite dei lavoratori e di non aver fornito adeguata informazione sui rischi ai lavoratori. Reati che sono stati cassati nel corso delle precedenti udienze.