Documenti falsi per ottenere la pensione, in tre finiscono davanti al giudice: scatta la prescrizione

Il presidente di un’associazione di categoria, un socio della stessa e un consulente del lavoro sono finiti sotto processo per falso in atto pubblico e falsità materiale.

I tre, difesi dagli avvocati Fabiana Silvestri, Teresa Giurgola e Cinzia Leoni, secondo la Procura di Perugia, avrebbero “riattivato fittiziamente” la sede perugina dell’associazione che opera nel campo della tutela degli interessi degli agricoltori, “senza la prevista affiliazione dall’ente Uci/Enac di Roma” e per avere costituito “presso il Centro per l’impiego e l’Inps di Perugia, fittizie posizioni previdenziali” in favore di due stranieri per un periodo di sei mesi tra il 2016 e il 2017 per un ammontare di 2.962 euro.

Secondo l’accusa i tre avrebbero formato e trasmesso per via telematica alla banca dati Anpal i dati dei due lavoratori, “creando altresì falsi prospetti paga attestanti i periodi lavorativi dei predetti e trasmettendo telematicamente all’Inps” le denunce contributive mensili, fittizie, “inducendo in errore l’ente di previdenza che formava in tal modo false posizioni previdenziali utili ad accreditare” ai due lavoratori i “contributi figurativi finalizzati al diritto di assistenza previdenziale e pensione”.

Nel corso dell’udienza di oggi il giudice ha inserito il fascicolo nel protocollo del Tribunale di Perugia, vera anticamere della prescrizione, che verrà dichiarata alla prossima udienza.