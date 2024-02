Falsi certificati medici per non andare a testimoniare in udienza: a processo

Non si presenta in tribunale e manda due certificati medici fasulli per giustificare l’assenza, ma viene scoperto e finisce sotto processo per falsità materiale.

L’imputato, difeso dall’avvocato Simone Costanzi, doveva presentarsi in Tribunale, in Liguria, per partecipare ad un’udienza, ma ci sarebbe mai andato e “per giustificare l’impossibilità a presentarsi all’udienza” del 10 marzo del 2022, avrebbe formato e spedito “2 falsi certificati medici entrambi datati 7 marzo 2022, con prognosi di 14 giorni, rilasciati in apparenza” da una dottoressa perugina che, però, non aveva nulla a che fare con i documenti.

La Procura lo accusa di falsità materiale.