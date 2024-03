False sponsorizzazioni sportive, l'Agenzia delle entrate vince il ricorso: "Spese troppo alte per l'azienda"

Le spese per sponsorizzazioni sono troppo alte e poco produttive, quindi sono un escamotage per pagare meno tasse. È quanto sostiene l’Agenzia delle entrate con la sanzioni inviate ad un imprenditore umbro.

La Commissione tributaria provinciale di Perugia aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento per Irpef dell’anno 2007, “ritenendo che fosse illegittima la ripresa a tassazione delle spese per sponsorizzazioni supportate da inerenza qualitativa e quantitativa”. Secondo l’Agenzia delle entrate la modalità di sponsorizzazione “rientrava nell’autonomia imprenditoriale e che nella specie l’ufficio aveva consideratole relative spese eccessive ed antieconomiche”, ritenendo che “le sponsorizzazioni del contribuente erano inerenti all’attività imprenditoriale, sotto il profilo qualitativo e quantitativo”.

Così la vicenda è arrivata in Cassazione. I supremi giudici hanno ritenuto il ricorso dell’Agenzia delle entrate fondato in quanto il contribuente non avrebbe fornito “la prova dell’effettivo svolgimento dell’attività delle associazioni sportive a fronte delle sponsorizzazioni, documentate solo dalle fatture”. Il costo dedotto, inoltre, sarebbe “sproporzionato ed eccessivo rispetto al volume di affari ed al fatturato del periodo di riferimento e che il comportamento del contribuente risultava antieconomico, in relazione al possibile impatto di tali prestazioni sull’incremento dei suoi ricavi”.

Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio.