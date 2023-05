False generalità agli agenti durante un controllo, assolto dal giudice

Avete presente lo sketch di “Ajeje Brazov”? È andata, all’incirca allo stesso modo, quando un cittadino del Gambia di 37 anni, difeso dall’avvocato Alessia Arcangeli, è stato fermato dalla Polizia e poi è finito sotto processo “perché dichiarava falsamente” a due agenti della Polizia di Stato “di chiamarsi Singat Samba, nato l’11 luglio del 1985”, quando in realtà si chiamava in tutt’altro modo ed era nato l’11 maggio del 1985.

Il soggetto fermato, però, era già stato inserito nella lista delle persone con precedenti di polizia o fermate per controlli e, quindi, per gli agenti non era stato difficile scoprire l’inganno.

Anche nelle altre occasioni in cui era stato fermato, inoltre, l’imputato aveva fornito false identità. Tanto che nel procedimento gli è stata contestata la recidiva, specifica e infraquinquennale.

In tribunale, però, il giudice ha ritenuto che la ricostruzione accusatoria non trovasse riscontro negli atti e nelle testimonianze e ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto.