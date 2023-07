Società gestite da "teste di legno" e fatture false per frodare il fisco, maxi sequestro a imprenditore

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha disposto il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di oltre 1 milione di euro nei confronti di un imprenditore di Santa Marinella, ritenuto il gestore occulto di alcuni autosaloni nelle province di Roma e Perugia.

Secondo la Guardia di finanza di Ladispoli l'uomo sarebbe al centro di era un vasto giro di fatture false tra alcune società, tutte intestate a "teste di legno", finalizzato alla costituzione di falsi crediti Iva da richiedere a rimborso e pianificato con la consulenza di un commercialista di Città di Castello.

Le indagini avrebbero fatto emergere un sistema di scatole cinesi, create attraverso la scissione societaria e la creazione di nuove compagini, dopo aver svuotato il patrimonio delle società con disponibilità di attivo e sottrarsi cosi alle azioni di recupero dello Stato, rimettendo tutto in capo ad una società domiciliata in Lussemburgo, sempre riconducibile all'imprenditore, cui affluivano i proventi della frode fiscale, per il tramite di un fittizio contratto di finanziamento.

Gli elementi raccolti dai militari hanno consentito a questo ufficio di richiedere ed ottenere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche "per equivalente", di beni per un valore corrispondente alle imposte evase pari a oltre 1,2 milioni di euro, che ha riguardato 5 appartamenti, 2 terreni, quote societarie, crediti verso terzi e liquidità.

Per gli indagati, le ipotesi di reato vanno dalla omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, all'auto-riciclaggio ed alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.