Denuncia di essere vittima degli usurai e chiede soldi alla Fondazione e alla Prefettura: processata

Una donna di 55 anni è finita davanti al giudice per simulazione di reato e truffa per aver cercato di ottenere i contributi pubblici denunciando di essere vittima degli usurai.

L’imputata, difesa dall’avvocato Patrizia Conti, aveva presentato una denuncia ai Carabinieri dichiarando di essere stata avvicinata da due persone, durante il funerale del marito, che l’avrebbero minacciata con un pistola, costringendola a consegnare da 300 a 350 euro al mese, per un importo totale di 12mila euro, per un debito contratto dal defunto.

Grazie a quella denuncia, poi, avrebbe ottenuto 23mila euro dalla Fondazione antiusura per fare fronte ai debiti.

La truffa, oltre che nei confronti della Fondazione, sarebbe stata tentata anche con la Prefettura di Perugia, alla quale “con artifizi e raggiri consistenti nell’indicare gli estremi della denuncia e nel dichiarare falsamente di essere vittima di estorsione” avrebbe tentato di ottenere “i contributi pubblici previsti per le vittima dell’usura”. Contributi che non le venivano accordati in quanto la Prefettura riceveva la notizia dell’archiviazione del procedimento penale scaturito dalla denuncia della donna.

Una volta archiviata la denuncia, scattava l’indagine a carico della donna e il processo.