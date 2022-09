Distrugge l'auto della moglie in un incidente e ne denuncia il furto: processato

Provoca un incidente con l’auto della moglie, fugge dal luogo del sinistro e poi va in caserma a denunciare il furto della vettura.

I Carabinieri di Passignano sul Trasimeno, però, hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza e scoprono tutto. Così l’automobilista finisco sotto processo con l’accusa di aver simulato il furto dell’auto per non rispondere di un incidente stradale e di omissione di soccorso per essersi allontanato dal luogo del sinistro.

L’imputato, difeso dall’avvocato Andrea Bellachioma, si sarebbe messo alla guida dopo aver bevuto un po’. Sulla strada del ritorno non avrebbe rispettato la precedenza a un incrocio, provocando un incidente con un’auto che sopraggiungeva.

Gli occupanti dell’altra vettura avevano riportato lievi ferite, ma l’imputato non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Anzi, sceso dalla vettura, si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente.

Sapendo che lo avrebbero rintracciato attraverso il numero di targa e i documenti dell’auto, si presentava in caserma per denunciare il furto della vettura.

Le forze dell’ordine, però, nel ricostruire la dinamica dell’incidente, avevano acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza e nelle immagini si vedeva benissimo l’imputato scendere dalla vettura dopo l’incidente e allontanarsi.

L’imputato ha chiesto di poter usufruire della messa alla prova.