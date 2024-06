Scuola, più soldi in busta paga per l'impiegato che svolge le funzioni di direttore amministrativo

Il personale amministrativo della scuola chiamato a ricoprire il ruolo, facente funzione, di direttore dei servizi generali e amministrativi, ha diritto ad uno stipendio differenziato che tenga conto dei compiti svolti.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva accolto parzialmente il ricorso di quattro dipendenti amministrativi della scuola e aveva condannato il Ministero “al pagamento delle somme a ciascuna spettanti a titolo di posizione economica connessa con il profilo di assistente amministrativo, in aggiunta alla indennità liquidata per lo svolgimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi”.

Tribunale di Perugia e Corte d’appello hanno “evidenziato che l’assegnazione temporanea alle mansioni di DSGA dà diritto a percepire un’indennità che deve essere quantificata tenendo conto, da un lato, del trattamento previsto per la qualifica superiore al livello iniziale della progressione economica e, dall’altro, di quello complessivamente in godimento, che comprende tutte le voci retributive maturate dal dipendente, ivi compresa la posizione economica”.

Dalla documentazione è emerso che “l’amministrazione, ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori, non si era discostata da detto criterio” ed “emergeva dai cedolini dello stipendio depositati dalle ricorrenti che la retribuzione liquidata era stata computata tenendo conto dello stipendio tabellare previsto per la qualifica di inquadramento e dell’indennità di funzioni superiori, mentre non era stata inclusa la voce ‘ATA valorizzazione professionale area B posizione 2’, che il Ministero, anche in sede giudiziale, aveva ritenuto di non dover corrispondere perché incompatibile con la maggiorazione” già riconosciuta per legge.

La Cassazione ha, invece, affermato che anche quelle voci vanno pagate, rigettando il ricorso del Ministero e dell'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria.