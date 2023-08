Sottrae soldi dalle casse dell'azienda in fallimento e li dirotta su altre società: condannato per bancarotta

Sottrae i fondi dalla società principale in fallimento e li dirotta su aziende secondarie di cui è sempre amministratore delegato: condannato per bancarotta.

La Cassazione ha respinto il ricorso di un imprenditore umbro di 82 anni accusato di bancarotta preferenziale perché “nella sua qualità di amministratore di tre società appartenenti al gruppo ..., tutte dichiarate fallite” avrebbe compiuto “due diversi fatti di bancarotta patrimoniale distrattiva (per aver creato, artificiosamente, liquidità in favore delle aziende del gruppo da destinare a finalità estranee a quelle d'impresa e per aver azzerato dalle scritture contabili crediti derivanti dall'attività lavorativa svolta dai soci all'interno dell'azienda familiare)” e per aver causato volontariamente il fallimento di un’latra azienda, riconducibile allo stesso gruppo industriale, “disponendo pagamenti ingiustificati in favore delle società del gruppo e così creando un saldo creditore inesigibile per oltre 1.000.000 di euro”.

I giudici di Cassazione hanno ritenuto il ricorso inammissibile in quanto formulato “in termini manifestamente generici in quanto privi della chiara indicazione degli elementi che sono alla base delle censure formulate, limitandosi il ricorrente a riprodurre (peraltro solo in parte) le dichiarazioni rese dal teste indicato e dal consulente, impedendo, così, a questa Corte di esercitare il proprio sindacato”.

Ne consegue la conferma della condanna a 2 anni e al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3mila euro in favore della Cassa delle ammende.