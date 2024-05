Beccato a fare il palo per una banda di ladri, viene assolto e chiede il risarcimento per ingiusta detenzione: "Raccoglievo ferro usato"

“Faccio il robivecchi, raccolgo ferro usato”, ma il giudice non gli crede. L’imputato, infatti, era stato fermato di notte, nei pressi di alcune abitazioni isolate e in zone dove poi erano avvenuti furti. Secondo l'accusa aveva anche lasciato degli arnesi da scasso in posto prestabiliti.

Processato e assolto, aveva chiesto il risarcimento per ingiusta detenzione, ma secondo i giudici della Corte d’appello l’imputato non ha diritto alla riparazione per ingiusta detenzione neppure se “nel giudizio di merito si sia ritenuta non raggiunta prova sufficiente degli specifici episodi con conseguente assoluzione dell’imputato”, perché “dalle acquisizioni istruttorie all’epoca effettuate emerge un coinvolgimento dell’istante in furti, consumati o tentati”.

Per i magistrati “gli spostamenti dell’istante in piena notte presso abitazioni isolate, il riferimento a ferri da lasciare in posti convenuti e la raccomandazione di fare attenzione alla presenza delle forze dell’ordine, tutti elementi emersi dalle intercettazioni, rappresentano condotte abbondantemente connotate da colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo richiesto”.

Non vale neanche la tesi difensiva che “trattavasi di attività di ricerca e acquisto di robe vecchie in quanto tale attività non si fa di notte né curandosi di evitare Polizia o Carabinieri”.