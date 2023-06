"Ho solo fatto il palo, non l'ho scippato io": condannato

Il “palo” nel reato di scippo concorre con chi effettua lo strappo e soggiace alla stessa pena.

Uno straniero di 41 anni è stato condannato in via definitiva a 3 anni per uno scippo avvenuto a Valfabbrica il 4 giugno del 2018. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Perugia nei confronti dell’uomo che aveva fatto ricorso sostenendo di non aver partecipato attivamente alla rapina.

I giudici di Cassazione hanno confermato “la sussistenza del reato di furto con strappo alla cui realizzazione egli avrebbe concorso fungendo da palo”, senza la necessità di valutare anche le aggravanti (sono già insite nel reato), condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3mila euro tremila in favore della Cassa delle ammende.