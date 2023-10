Ospita un amico in casa e lo fa dormire con la figlia minorenne: madre condannata per concorso in violenza sessuale

Non ha impedito che l’amico ospitato in casa molestasse la figlia, madre condannata per concorso nel reato di violenza sessuale su minore.

La Corte d’appello di Perugia ha riconosciuto la responsabilità della donna che “in qualità di madre convivente con la minore, non vigilando adeguatamente sulla stessa aveva dato ospitalità ad un amico nella propria abitazione acconsentendo a che questo, trentenne, condividesse il letto con figlia minore a causa delle ristrette caratteristiche della abitazione così da favorire” un “approccio sessuale tra i due, considerata anche la maturità fisica della figlia nonostante i suoi quattordici anni”.

Per i giudici si tratta di un “comportamento, dunque, del tutto ingiustificato alla luce delle possibilità da parte della donna di rifiutare l’accoglienza domiciliare dell’uomo o della possibilità di far fruire a costui di un giaciglio differente”.

La Corte ha confermato la condanna emessa in primo grado a 1 anno e mezzo, nei confronti della donna, “da un lato valorizzando sotto l’aspetto oggettivo una condotta commissiva ed omissiva dell’imputata che aveva inizialmente messo a disposizione dell’ospite il letto matrimoniale della figlia e non aveva in alcun modo impedito nel prosieguo di tempo siffatta anomala condivisione dello stesso giaciglio e, dall’altro, sotto l’aspetto soggettivo, l’accettazione del rischio da parte della donna che facendo dormire abitualmente la figlia già fisicamente sviluppata assieme ad un trentenne si verificassero tra costoro approcci di tipo sessuale, essendo prevedibile tale eventualità”.