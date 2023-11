"È distratta, sbatte ovunque", ma i referti medici inchiodano l'ex compagno violento

Una volta era stata una caduta dalle scale, un’altra la sbadataggine di non vedere una porta, la terza un altro incidente domestico, ma le ferite descritte nel referto non erano compatibili con la storia raccontata e hanno portato alla condanna (a 4 anni di reclusione) del compagno della donna.

Secondo la Corte d’appello di Perugia “la condotta dell’imputato che nel corso della convivenza, seppur non continuativa, ponga in essere più episodi aggressivi - consistiti in aggressioni fisiche e verbali- ravvicinati tra loro nei confronti della compagna, sebbene da questa inizialmente sottaciuti, integra il delitto di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali”.

L’imputato, secondo l’accusa, nel corso della relazione sentimentale e poi della convivenza, avrebbe maltrattato la ex sia fisicamente sia psicologicamente, “aggredendola con pugni e schiaffi, calci, invettive, umiliazioni e controllo ossessivo delle sue frequentazioni per futili motivazioni”. In almeno tre occasioni, inoltre, le violenze avrebbero portato la donna in ospedale, con tanto di referto medico.

Proprio questi documenti ospedalieri, insieme con le dichiarazioni della vittima, che nonostante “avesse per lungo tempo nascosto le condotte violente del compagno fino all’inevitabile punto di rottura da individuarsi nei tre episodi di violenta aggressione fisica”, alla fine si era convinta a porre fine alla relazione e denunciare le violenze, hanno portato i giudici ad affermare la responsabilità penale dell’uomo.