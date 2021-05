Perugia, evasione dal carcere di Capanne: finita la fuga dell'ergastolano

Domenico D'Andrea, 38 anni, in cella per l'omicidio di un edicolante, è stato individuato dalla Polizia in via Ettore Ricci, tra Fontivegge e via Settevalli

Dodici ore in fua. Tanto è durata l'evasione di Domenico D'Andrea, ergastolano di 38 anni fuggito da Capanne ieri prima delle 13 e arrestato dalla Polizia prima di mezzanotte in via Ettore Ricci, vicino alla caserma della Guardia di finanza.

Ergastolano evade dal carcere di Capanne: caccia al killer dell'edicolante

In carcere per scontare l'ergastolo a seguito dell'omicidio di un edicolante di Napoli e con una lunga serie di reati come furto e rapina, l'uomo approfittando del regime di lavoro concessogli dall'articolo 21, è riuscito a scavalcare un muro di recinzione del carcere, non particolarmente alto, per poi allontanarsi nel terrerno che circonda l'istituto penitenziario, scavalcare la recinzione e chiedere un passaggio ad un'auto che lo ha portato in città.

Nella serata a Fontivegge avrebbe chiesto ad un tassista di portarlo a Firenze. Il conducente di piazza aveva letto la notizia della fuga e ha chiamato la Polizia. Pochi minuti dopo l'evaso è stato rintracciato tra via Ettore Ricci e via Settevalli e arrestato.

L'allarme per l'evasione è scattato intorno alle 12.30, quando D'Andrea si era già allontanato da un'ora circa. Era atteso per una telefonata, ma non si è presentato.

D'Andrea aveva iniziato a delinquere intorno ai 13 anni, quando rimase ferito nel corso di una rapina, poi dentro e fuori dagli istituti minorili, ancora rapine a danno dei residenti del quartiere del Vomero a Napoli. Fino all'omicidio.

In carcere aveva incontrato la fede e grazie ad un comportamento molto corretto aveva ottenuto il permesso di lavorare nella zona esterna all'area di detenzione. La paura che gli venisse revocato questo permesso, forse, lo ha spinto a fuggire, senza un piano preciso, approfittando dei minori controlli nell'area in cui lavorava.