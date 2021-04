Evade di continuo dai domiciliari, preso e portato in carcere dai Carabinieri

Arrestato il 30 marzo per furto, era subito evaso di casa per andare rubare di nuovo

I Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno rintracciato e arrestato un 28enne tunisino, residente a Perugia, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Perugia.

Il provvedimento è stato emesso dopo che il 28enne era evaso dai domiciliari dove era stato emesso dal giudice a seguito dell'arresto per un tentato furto in un'attività commerciale. Il furto era avvenuto il 30 marzo. Il tunisino era stato arrestato e messo ai domiciliari. Era evaso per compiere un altro furto e nuovamente arrestato.

L'uomo è stato condotto presso il carcere di Capanne.