Scoperta maxi frode, società evade 34 milioni di euro di Iva

Scoperta maxi frode. I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Perugia, a conclusione delle indagini, hanno contestato un’evasione di circa 34 milioni di Iva ad una società romana risultata coinvolta in una frode carosello nel settore dei prodotti petroliferi provenienti dall’Est Europa.

L’evasione dell’Iva, spiegano dalla Dogana, consentiva di immettere sul mercato il carburante a prezzi notevolmente competitivi. Individuata e tracciata l'intera filiera: dai luoghi di transito e stoccaggio del prodotto alle numerose società “cartiere” funzionali alla frode per l'arrivo dei prodotti nel mercato dell'Umbria.

Ecco il trucco usato per la maxi evasione. Come spiega Agenzia Dogane e Monopoli di Perugia "è stato accertato che la società romana, tra il 2015 e il 2018, oltre ad operare nel settore dei carburanti, ha commercializzato svariate tipologie di merci (autovetture, gasolio, articoli per la casa, alimentari, prodotti elettronici, ecc.). L’intera attività era svolta in completa evasione di Iva e delle altre imposte. Il prodotto petrolifero veniva “procurato” sul mercato unionale, mentre, per le altre tipologie di merci, la società si approvvigionava presso fornitori nazionali. In questo secondo caso, riusciva ad evitare l’anticipo dell’Iva al proprio fornitore, vantando illegittimamente il possesso dello status di “esportatore abituale”, ovvero della qualifica attribuibile solo a coloro che nell’anno precedente hanno effettuato cessioni comunitarie o all’esportazione per un valore almeno pari al 10% del volume d’affari. L’Iva incassata con la successiva rivendita e non versata all’Erario, costituiva il frutto della frode".