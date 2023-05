Traffico di carburanti e pellet dell'Est Europa, due aziende nei guai per evasione fiscale

Traffico di carburanti e pellet dall'Est Europa, l'Agenzia delle dogane ha accertato un'evasione dell'Iva di quasi 2 milioni di euro.

Nel primo caso i funzionari doganali hanno controllato le movimentazioni di carburante destinato anche al mercato umbro, constatando un'evasione totale Iva di circa 1,5 milioni di euro (8 milioni di euro il valore della vendita dei prodotti energetici). L’accertamento è stato reso possibile grazie anche all’attivazione delle procedure di cooperazione con le Autorità doganali di Slovenia e Romania da cui provenivano i carburanti per essere rivenduti a distributori di Lazio, Toscana e Umbria. A capo della società, con sede legale a Caserta, era stata nominata una donna, risultata sconosciuta al fisco. Il verbale prevede anche sanzioni da un minimo di 2,9 milioni di euro a un massimo di 5,7 milioni di euro.

La seconda attività di verifica è stata svolta nei confronti di una società della provincia di Perugia operante nel commercio di pellet e ha portato ad accertare l’omissione di versamenti IVA grazie allo scambio di informazioni con le dogane di Slovenia, Lituania e Polonia. Gli accertamenti erano partiti dall’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale per la Toscana e l’Umbria che aveva registrato alcune anomalie tra dati contabili e le informazioni desunte dalle banche dati.

La documentazione commerciale ricevuta dai tre Paesi dell’Unione Europea ha consentito ai funzionari dell’antifrode umbra di accertare omessi versamenti IVA per circa 350.000 euro - le sanzioni in questo caso vanno da 130.000 a euro a un massimo di 160.000 euro - riferiti alle ultime quattro annualità di imposta (2018-2021). Il pellet veniva stoccato presso il deposito dell’azienda per la successiva vendita o consegnato direttamente da trasportatori esteri, incaricati dalla società perugina, a ditte umbre per la vendita al dettaglio. Le violazioni contestate all’amministratore sono omessa registrazione di fatture passive emesse da fornitori UE, presentazione di dichiarazioni IVA infedeli e omessi versamenti Iva.