Fatture e assunzioni fasulle per evadere il Fisco: scatta il sequestro per quasi 300mila euro

La Guardia di finanza di Perugia ha eseguito una confisca, disposta dal giudice per le indagini preliminari, di beni per 275mila euro nei confronti di tre imprenditori di Perugia operanti nel settore dei trasporti, indagati per dichiarazione fraudolenta mediante I'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il provvedimento cautelare trae origine dalle indagini relative all'illecita somministrazione di mano d'opera che hanno consentito di individuare fittizi distacchi di personale nell'ambito di contratti di rete, nonché l'emissione di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti.

Una società romana, priva di effettiva operatività imprenditoriale e con un capitale di 100 euro, ha emesso fatture relative al distacco di personale nei confronti di due ditte individuali e una società di capitali, tutte con sede nel perugino, occultando in tal modo l'esistenza di normali rapporti di lavoro intrattenuti dai medesimi lavoratori con gli indagati: un espediente attraverso il quale abbattere i costi del personale ed eludere il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Mediante il ricorso fittizio all'istituto del distacco del lavoratore, gli indagati avrebbero ottenuto manodopera sostenendo oneri molto più bassi di quelli dovuti in caso di assunzione diretta dei lavoratori, ottenendo così rilevanti vantaggi concorrenziali per effetto della indebita contrazione del costo del lavoro.

Sono state sottoposte a sequestro preventivo contanti per 100mila euro, beni immobili del valore di oltre 120 mila euro (un immobile ad uso abitativo a Magione e un laboratorio per arti e mestieri a Perugia, nonché 2 autoveicoli del valore di 50mila euro per un importo complessivo di oltre 275mila euro.