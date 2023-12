Nasconde 800mila euro a Panama per non pagare le tasse: condannato

Nasconde a Panama quasi 800mila euro di investimenti e proventi di attività finanziarie per non pagare le tasse, ma viene scoperto e condannato.

La Cassazione ha confermato la condanna a 1 anno di reclusione, ulteriormente ridotta a otto mesi e 15 giorni di reclusione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e infine ridotta alla pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione per la diminuente del rito, a carico di un imprenditore accusato di “evadere l'imposta sui redditi IRPEF dovuta, pari ad euro 317.498,98”, omettendo “di indicare al Quadro RW della dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2015 Modello Unico, investimenti e attività finanziarie detenute in Panama, pari a euro 738.368,40, per i quali non era stata dimostrata, con idonei mezzi di prova, l'avvenuta tassazione all'estero o il riferimento ai redditi esenti, e risultando, pertanto, rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile prodotto in Italia”.

L’imputato, difeso dall’avvocato Franco Libori era stato fermato “al confine tra l'Italia e la Svizzera con la somma di euro 10.000 in denaro contante e con i documenti relativi al reato contestato, ossia in un contesto di reiterazione della condotta delittuosa”. Per i giudici di Cassazione “si tratta di motivazione idonea, essendo stati sottolineati i plurimi aspetti di gravità della condotta e di non occasionalità della stessa, giudicati assorbenti nella esclusione della lieve entità del fatto al fine della applicazione della causa di non punibilità” ribadendo “la gravità della condotta e l'entità del danno, oltre che della condotta complessiva posta in essere” dall’imputato, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna al pagamento di 3mila euro in favore della Cassa delle ammende.