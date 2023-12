Evasione fiscale, 13 milioni recuperati dalla guardia di finanza

Tredici milioni di euro riconsegnati alle casse dello Stato, 96 evasori scoperti. Decine di chili di droga sequestrati. E ancora: 106 persone denunciate per aver usufruito irregolarmente del reddito di cittadinanza, per 1,8 milioni di euro recuperati, tra somme già erogate e ancora non riscosse. Sono alcuni dei dati relativi all'attività svolta dal comando provinciale della guardia di finanza, guidata dal colonnello Carlo Tomassini.