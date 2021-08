Evade dai domiciliari e incappa nei Carabinieri, inseguimento in bici per le vie di Foligno

L'uomo è stato arrestato nuovamente e il giudice ha convalidato il fermo ripristinando la misura degli arresti in casa

I Carabinieri di Foligno hanno arrestato, in flagranza di reato, un 30enne per evasione dai domiciliari.

L'uomo è stato intercettato da una pattuglia dell'Arma durante un servizi di controllo del territorio. I militari hanno visto due persone in bicicletta e hanno riconosciuto uno dei due come un 30enne straniero sottoposto agli arresti domiciliari. Anche lo straniero ha visto i Carabinieri e ha provato a fuggire in sella ad una bicicletta.

I militari lo hanno rintracciato ed a bloccato. Accompagnato in caserma e concluse le formalità di rito, l’arrestato è stato riportato a casa agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Il 14 agosto, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.