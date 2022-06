E' ai domiciliari per stalking, beccato a passeggiare per strada: arrestato

E' agli arresti domiciliari per stalking, beccato a passeggiare per strada e arrestato. E' successo a Città di Castello. Gli agenti hanno individuato il 48enne lungo via XI settembre. L'uomo ha visto i poliziotti e ha tentato di scappare e di tornare a casa, ma è stato bloccato.

A quel punto ha raccontato agli agenti di essere uscito solo per spostare uno scooter. Ma del mezzo a due ruote non c'era traccia. Il 48enne è stato arrestato per evasione. Il giudice ha disposto per lui il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari.