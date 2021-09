Evade dai domiciliari e gira la città in bici, fermato e arrestato dai Carabinieri

Evade dai domiciliari e gira per la città in bici, feramto dai Carabinieri e rimesso in carcere dal giudice.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, nei confronti di uno straniero classe ’92 responsabile del reato di evasione lo scorso mese di agosto.

In quell'occasione una pattuglia dell'Arma aveva notato due soggetti in bicicletta, uno dei quali, alla vista della vettura aveva provato a scappare. Raggiunto e fermato era risultato agli arresti domiciliari ed era stato arrestato. In sede di udienza di convalida il giudice aveva disposto, nuovamente, la misura dei domiciliari.

Dopo un'indagine da parte dei Carabinieri, però, il giudice ha modificato la misura e disposto la detenzione in cella.