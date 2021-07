In fuga dai servizi sociali, rintracciata e arrestata dai Carabinieri

La donna era ricercata per le continue violazioni della misura dell'affidamento

Continue violazioni delle misure cautelari cui era sottoposta e mancato rispetto dell'affido ai servizi sociali. I Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno rintracciato e arrestato una 34enne di origini rumene, residente a Perugia, già nota alle forze dell’ordine, su ordine del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, a seguito delle reiterate violazioni poste in essere dalla giovane donna, alla misura dell’affido in prova ai servizi sociali, cui era sottoposta dal 2019. L'arrestata è stata condotta presso la propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell'autorità giudiziaria.