La Repubblica del Gambia non paga fatture per 1 milione e mezzo: imprenditrice condannata

Condannata per evasione fiscale, si scopre che non aveva potuto far fronte alle tasse per un credito mai riscosso con la Repubblica del Gambia e la Cassazione annulla la sentenza, disponendo un nuovo giudizio.

L’imputata è stata condannata a 6 mesi di reclusione per omesso versamento dell’Iva, ma secondo la Cassazione non sarebbero stati presi in considerazione gli elementi indicati dalla difesa, “dimostrativi dell'impossibilità di adempiere al debito”. Dai documenti emergerebbe, infatti, “l'inconsistenza patrimoniale e reddituale” della ditta di costruzioni, ma anche “l'imprevedibilità ed inevitabilità della crisi di liquidità sofferta” per cause che non sono imputabili alla gestione della ricorrente, “tra cui un inadempimento contrattuale da parte della Repubblica del Gambia” che dal 2014 non ha ancora pagato fatture per 1 milione e mezzo di euro, anche a seguito dell’instabilità politica del Paese africano.

La Cassazione ha riconosciuto che l’imputata ha messo in atto “numerose iniziative” per salvare l’azienda, anche attingendo ai propri beni. La sentenza di condanna, quindi, risulta viziata per non aver considerato tutti gli elemento, compresi quelli a favore dell’imputata. Da qui l’accoglimento del ricorso e la decisione di disporre un nuovo giudizio davanti alla Corte d’appello di Perugia.