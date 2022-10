Evade dai domiciliari per andare a giocare con le slot: denunciata

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno fermato e denunciato una cittadina rumena, di 35 anni, per il reato di evasione.

La donna è stata controllata in una sala slot della zona di Ponte San Giovanni e, oltre ad essere gravata da numerosi precedenti di polizia, è risultata sottoposta al regime degli arresti domiciliari con l’autorizzazione ad allontanarsi dalla propria residenza in determinate fasce orarie.

Dopo aver constatato che la donna non aveva rispettato le prescrizioni orarie previste dal magistrato, gli agenti l’hanno riaccompagnata presso la propria residenza per il ripristino della pena detentiva e l’hanno deferita per il reato di evasione.