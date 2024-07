Evade dai domiciliari, ruba un'auto, causa due incidenti e scappa

I carabinieri di Umbertide hanno denunciato un 29enne straniero per evasione dagli arresti domiciliari e furto. Secondo la ricostruzione dei militari lunedì 8 luglio ha rubato un'auto fuori dal bar di via Garibaldi ed è scappato. Nella fuga, inseguito da alcuni passanti, si è schiantato contro due auto parcheggiate. Il 29enne ha abbandonato l'auto ed è fuggito a piedi.

Le telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze hanno permesso ai carabinieri di identificare il 29enne. E non era a casa. I carabinieri dopo averlo rintraccialo lo hanno denunciato per evasione e furto. A carico dell'uomo anche un furto in un bar di Città di Castello.