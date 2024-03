Evade dai domiciliari più volte, rintracciato e portato in carcere

Il Tribunale di Perugia ha disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere nei confronti di un moldavo di 37 anni responsabile del reato di evasione.

L'uomo nel mese di agosto 2023, all'esito della convalida dell'arresto in flagranza di reato, era stato sottoposto, con un altro connazionale, alla misura cautelare della custodia in carcere. Il mese successivo la misura era sostituita con l'obbligo di dimora, congiunto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma a seguito di ripetute violazioni alle prescrizioni, lo scorso febbraio veniva ripristinata la custodia in carcere.

All'inizio del mese in corso il Tribunale sostituiva tale misura con gli arresti domiciliari, ma a seguito di accertamenti svolti dai Carabinieri di Castel del Piano veniva accertato che l'uomo più volte si era allontanato dall'abitazione senza alcuna autorizzazione.

Di fronte alla "sostanziale incapacità di autodeterminarsi e di conformare la propria condotta alle prescrizioni cautelari" il Tribunale di Perugia ha revocato la misura degli arresti domiciliari applicando la misura cautelare in carcere eseguita dai militari dell'Arma.