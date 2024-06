"Mi era scappato il cucciolo di Labrador": il giudice impone il braccialetto elettronico dopo l'evasione

Evade dai domiciliari, sale su un bus, litiga con una passeggera e la schiaffeggia, poi si scaglia contro gli agenti della Polizia di Stato: “Mi era scappato il cucciolo di Labrador, per questo sono uscito di casa anche se non potevo”.

Il giudice Emma Avella è stata magnanima e ha rigettato la richiesta di custodia in carcere avanzata dal pubblico ministero e ha accolto quella del difensore dell’arrestato, l’avvocato Aldo Poggioni, concedendo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’uomo è stato fermato l’altro ieri dagli agenti della Polizia di Stato di Perugia, intervenuti in via Strozzacapponi per una segnalazione di aggressione a bordo di un autobus. Il 52enne, con numerosi precedenti di polizia, era evaso dagli arresti domiciliari disposti dal Tribunale di Perugia lo scorso 4 giugno.

Sull’autobus l’uomo aveva schiaffeggiato una donna con la quale aveva avuto una discussione. In tribunale il giorno dopo si

L'imputato si è sottoposto ad interrogatorio e ha giustificato l'allontanamento dal domicilio perché era scappato di casa il suo cucciolo di labrador e lo voleva riprendere.