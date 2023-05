Perugia, evade dai domiciliari per andare al pub dagli amici: arrestato

Evade dai domiciliari e va al pub a trovare gli amici, 33enne scoperto e arrestato dalla Polizia. L'uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari è stato segnalato alle forze dell'ordine in un locale pubblico in via Aldo Moro.

Quando i poliziotti sono giunti sul posto non era più lì e così gli agenti sono andati a casa dell'uomo, ma ancora non era rientrato e i parenti non sapevano nulla.

I poliziotti sono rimasti ad attenderlo fuori dall’abitazione fino al suo rientro, avvenuto circa un quarto d’ora dopo. Sentito in merito al suo allontanamento, l’uomo, privo di autorizzazione, non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile.

Sono così scattate le manette.